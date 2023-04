Den 32-årige mand, der er onsdag er sigtet for drabet på Emilie Meng samt bortførelse af 13-årig, er også sigtet i en tredje sag.

Politiinspektør Kim Kliver oplyser på et pressemøde, at manden også er sigtet i et overfald, som fandt sted i november 2022.



Her truede han ifølge beskrivelsen en kvinde med kniv og tvang hende på jorden. Det lykkedes pigen at gøre så megen modstand, at gerningsmanden til sidst løb fra stedet.

Pigen slog alarm, og kort efter rykkede politiet massivt ud til stedet med både patruljer og hunde.



Overfaldet skete i Sorø ved Sorø Gymnastikefterskole.



Han er i den sag sigtet for frihedsberøvelse, forsøg på voldtægt og overfald med kniv.

En elev blev tirsdag aften overfaldet på Sorø Gymnastikefterskoles område.

Politiet oplyser på pressemødet, at den 32-årig har afgivet DNA-prøve.

Det var en elev på skolen, der blev udsat for overfaldet.

Hun gjorde så meget modstand ved overfaldet, at gerningsmanden til sidste flygtede til fods fra stedet, hvorefter politiet blev tilkaldt.

