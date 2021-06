En biljagt i Vojens endte fredag aften med, at en 32-årig mand bevidst påkørte en anden bil frontalt.

Manden blev efterfølgende anholdt og sigtet for vanvidsbilisme.

Hændelsen fandt sted på Ungdomsskolevej i Vojens, hvor nogle unge mennesker i to forskellige biler var samlet i området, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til Jydske Vestkysten.

Den 32-årige kom kørende til stedet i en sort Kia Rio, hvorefter de tre biler begyndte at dytte af hinanden, og flere personer steg ud af bilerne.

»Der bliver smidt nogle langefingre frem og tilbage. Det er ikke helt klart, hvad der ellers er foregået, men der er i hvert fald nogle verbale skærmydsler af en eller anden art,« siger vagtchef Torben Møller til Jydske Vestkysten.

Efterfølgende kørte de to oprindelige biler fra stedet – efterfulgt af den 32-årige i den sorte Kia Rio.

Personerne i den ene bil kørte ind på en tankstation og forskansede sig på et toilet. Den 32-årige valgte derefter at køre efter den anden bil.

Da de kom til en rundkørsel, kørte han mod færdselsretningen i rundkørslen, så han forsætligt kørte frontalt ind i den anden bil.

Hvis nogen har set eller filmet mandens jagt på de to andre biler, vil politiet meget gerne i kontakt med vedkommende.

Vidner kan ringe på telefonnummer 114.

Politiet mistænker desuden den 32-årige for at være påvirket af alkohol under kørslen.