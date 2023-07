Kort før midnat rykkede politiet ud til en 32-årig mand , der forinden skal have sendt truende beskeder til en tidligere samlever.

Manden havde dog ingen umiddelbar interesse i at følge med. Faktisk tværtimod.

I hvert fald er han nu ikke alene sigtet for trusler, men også for vold mod polititjenestemand.

Det oplyser Bornholms Politi, der tirsdag eftermiddag har fået den 32-årige fremstillet i grundlovsforhør.

I sigtelsen, der her blev læst op, lyder det, at episoden fandt sted klokken 23.58.

Her skulle manden have sparket den ene betjent hårdt i skridtet og tildelt den anden et skub

I retten gjorde manden det klart, at han nægter sig skyldig. Det gør han, fordi han ikke husker noget fra episoden. Han har haft blackout, lyder det.

Dommeren valgte som afslutning på retsmødet at varetægtsfængsle den 32-årige i foreløbigt 14 dage.

Dette på baggrund af risikoen for, at han på fri fod vil begå ny ligeartet kriminalitet eller forsøge at påvirke efterforskningen.

