Torsdag morgen kl. 8 rykkede politiet ud på et opkald, hvor en mand havde forsøgt at stjæle en sixpack fra en kiosk på Vallensbæk Stationstorv.

En patruljevogn nåede hurtigt frem og sigtede manden for forsøg på tyveri og bortviste ham fra stedet.

Kort tid efter vendte den 32-årige tilbage til kiosken, hvor han blev bortvist en gang til, men ikke uden to yderligere sigtelser, én for overtrædelse af straffelovens § 266 (alvorlig trussel mod andres liv, helbred eller velfærd) og en for § 121 (hån, skældsord og fornærmelig tiltale mod tjenestemand). Politiet blev på stedet til manden igen var væk.

Men klokken cirka 9 kom han tilbage til kiosken en tredje gang, hvor han skubbede en ekspedient og med kniv truede sig til selvsamme sixpack. Da politiet endnu en gang ankom til stedet, var manden stukket af. Politiet eftersøgte området, og endte med at anholde manden på hans bopæl i Brøndby kl. 10.

Fredag morgen blev manden idømt en straksdom på otte måneders ubetinget fængsel ved retten i Glostrup. Han valgte at modtage dommen og blev varetægtsfængslet umiddelbart efter.