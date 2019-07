En 71-årig kvinde blev kort efter klokken 07.00 søndag fundet død i sit hus. En mand er sigtet for drab.

En 71-årig kvinde er søndag morgen fundet død i sit hjem i Brædstrup, der er en stationsby mellem Silkeborg og Horsens.

En 32-årig mand er anholdt og sigtet for drabet.

Det oplyser Jesper Brian Jensen, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

- Vi får en anmeldelse klokken 07.18 om, at der er fundet en livløs person på en adresse i Brædstrup. Vi kører dertil og konstaterer, at en 71-årig kvinde er afgået ved døden.

- Klokken 07.48 anholder vi en 32-årig mand på adressen. Han er sigtet for drabet, siger vagtchefen.

Manden fremstilles i grundlovsforhør i løbet af søndagen. De pårørende til kvinden er underrettet.

Den anholdte havde ikke adresse i etplanshuset, hvor drabet fandt sted. Han har derimod adresse i Nordjylland, men ifølge vagtchefen havde den formodede drabsmand og kvinden en relation.

Vagtchefen ønsker ikke at oplyse nærmere om, hvordan de to personer kendte hinanden, eller hvad manden har forklaret om sagen.

Politiet afviser også at fortælle, hvem der indgav anmeldelsen, hvorfor politiet formoder, at der er tale om et drab, og om kvinden havde fysiske skader på sin krop.

- Sagen er i sin spæde start. Vi arbejder også stadig på stedet, hvor der er afspærret, siger vagtchef Jesper Brian Jensen.

Ifølge ham vil anklagemyndigheden formentlig begære dørlukning under det kommende grundlovsforhør.

Hvis dommeren følger den anmodning, vil det kun være muligt for pressen og offentligheden at høre sigtelsen, samt om manden varetægtsfængsles.

Hvilke beviser politiet mener at have mod manden, og hvad den 32-årige selv forklarer om sagen, vil dermed ikke blive offentligheden kendt.

