Østjyllands Politi modtog sent lørdag eftermiddag en anmeldelse fra en 32-årig mand, efter denne havde opdaget, at han ikke blot manglede sit hævekort, men også ca. 40.000 kr. på kontoen.

Forud var gået en taxatur efter en aften i byen dagen forinden, hvor den han på Frederiks Allé i Aarhus havde prajet dét, han ifølge døgnrapporten selv troede var en almindelig taxa.

Det var det bare ikke.

Det var i stedet en pirattaxa, og den 32-årig har i sin anmeldelse forklaret, at han satte sig ind i en bil med to mænd, der senere truede ham til at taste pinkoden til sit hævekort i noget, han troede var en dankortterminal.

Dagen efter kunne han så se på sin konto, at der var brugt ca. 40.000 kr. flere forskellige steder.

Den 32-årige mand har givet følgende signalement af de to mænd i pirattaxaen:

A, føreren af bilen

Mand

25-30 år

Spinkel af bygning

Mellemøstlig

Brun i huden

Kort brunt hår

Talte dansk med accent

B, medpassager