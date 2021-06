14 år bag tremmer.

Det er straffen, som en 32-årig mand har fået for at have dræbt sin tidligere kæreste sidste sommer.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 31-årige kvinde var gravid i 22. uge, da hun 10. august 2020 blev stukket med adskillige knivstik i en lejlighed i Kolding.

Under retssagen erkendte manden at have dræbt kvinden.

Ifølge JydskeVestkysten stak han ekskæresten med mindst 95 knivstik.

Af sigtelsen fremgik det, at den afdøde havde læsioner på både kroppen og i ansigtet.

Tirsdag morgen faldt dommen så i Kolding.

Udover fængselsdommen blev han også pålagt at betale en erstatning til kvindens familie.

Den dømte udbad sig betænkningstid i forhold til dommen.