En mand blev natten til tirsdag taget på fersk gerning i at bryde ind i en privat villa i Risskov.

En 32-årig mand erkendte tirsdag ved retten i Aarhus, at han har begået fire indbrud og forsøgt at bryde ind i tre villaer i Midtjylland. Han blev herefter idømt en fængselsstraf på et år og to måneder.

Det oplyser anklagerfuldmægtig Jakob Christensen til Ritzau.

Manden blev anholdt af politiet klokken 03.13 natten til tirsdag, efter at han blev taget på fersk gerning, mens han var ved at bryde ind i en bolig i Risskov i Aarhus.

Østjyllands Politi har i øjeblikket et særligt fokus på at få sat en stopper for en række indbrud, som borgere i politikredsen har været ramt af over de seneste ugers tid.

Det oplyste Østjyllands Politi mandag i en pressemeddelelse.

Politiet har derfor skærpet den synlige tilstedeværelse med flere patruljer i nattelivet, og ifølge Jakob Christensen er det årsagen til, at det lykkedes politiet at fange manden.

- Det er et udtryk for, at man virkelig gør en indsats, siger han.

Sagen blev behandlet allerede under fremstillingen tirsdag. Her fik den 32-årige mand en straksdom, hvor en tidligere dom for narkokriminalitet på ti måneder også indgår.

Anklager nedlagde desuden påstand om varetægtsfængsling af hensyn til risikoen for, at manden vil begå indbrud igen.

Her lagde retten vægt på, at manden ikke tidligere er straffet for indbrud, og derfor blev han ikke varetægtsfængslet. Det valgte anklager at kære.

Den skærpede indsats i området sker, efter at mange borgere i politikredsen har kontaktet politiet, fordi de har haft indbrud i deres bolig, mens den har stået tom. Det siger vicepolitiinspektør Martin Frank Rasmussen i pressemeddelelsen.

- Vi har set en øget aktivitet hos indbrudstyvene, der virkelig har skabt en stor frustration og utryghed hos en lang række østjyske borgere.

Ud over den 32-årige mand har politiet anholdt ni mistænkte gerningsmænd i løbet af de seneste uger.

