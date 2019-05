Lørdag aften blev en mand fundet dræbt på adresse i Stubbekøbing. En mand er anholdt i sagen.

En mand blev lørdag aften fundet dræbt i Stubbekøbing på det nordøstlige Falster.

Det bekræfter Kent Edvardsen, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. En anden blev samme aften anholdt i sagen.

- Vi var lørdag aften til stede på en adresse på Nykøbingvej i Stubbekøbing, hvor en 32-årig mand blev fundet dræbt.

- Af hensyn til den videre efterforskning kan vi ikke oplyse mere på nuværende tidspunkt, siger Kent Edvardsen.

De pårørende til den afdøde er underrettet.

Politiet vil ikke oplyse, om den dræbte og anholdte har nogen relation til hinanden, hvordan den 32-årige formodes dræbt, og om det i så fald er sket på den dræbtes bopæl.

Heller ikke den præcise sigtelse eller den anholdtes alder ønsker vagtchefen at oplyse søndag morgen.

- Jeg har ingen kommentarer til det lige nu.

- Nogle undersøgelser pågår, og derfor ved vi endnu ikke, hvornår han skal fremstilles, men det bliver i løbet af dagen, siger vagtchefen.

Manden blev anholdt lørdag aften.

Hvis politiet mener, at der er behov for at frihedsberøve en person i mere end et døgn, skal vedkommende fremstilles i grundlovsforhør.

Her tager en dommer stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle den pågældende.

Man skal fremstilles inden for 24 timer, efter at man er blevet anholdt.

