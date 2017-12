Vandrehjemmet Svenstrupgaard i Svenstrup tæt ved Korsør dannede onsdag eftermiddag rammen om et slagsmål mellem to mænd, der fik en dødelig udgang.

Her blev en 32-årig mand blev kvalt med de bare næver, og selv om en ambulance hurtigt nåede frem til stedet, stod hans liv ikke til at redde.

Politiet har sigtet en 53-årig mand for at kvæle hans 32-årige bekendte. Kort efter slagsmålet blev den 53-årige anholdt, og han er torsdag formiddag blevet fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Næstved, hvor han nægtede sig skyldig, skriver TV ØST.

Ifølge tv-stationens udsendte reporter virkede manden afslappet, da han ankom til retten iført en blå sporsikringsdragt, som anvendes ved DNA-undersøgelser. Han rystede flere gange på hovedet, da sigtelsen blev læst op. Han havde ikke fysiske mærker efter slagsmålet.

Det var borgere i området, der klokken 17.15 slog alarm, da de hørte larm fra vandrehjemmet.

Begge mænd er kendt af politiet, men politiet har ikke ønsket at fortælle mere om sit kendskab til dem. Sjællandske skriver imidlertid, at den 53-årige har to tidligere domme for vold og trusler og en verserende voldssag.

Dommeren valgte at lytte til Anklagemyndighedens ønske om at lukke dørene under størstedelen af retsmødet af hensyn til efterforskningen. Politiet mangler fortsat at afhøre vidner og frygtede, at de ville blive påvirket. Politiet er også stadig i gang med de kriminaltekniske undersøgelser.

Den 53-årige blev varetægtsfængslet i fire uger, oplyser Anklagfemyndigheden på Twitter.

Med drabet på den 32-årige mand er der i alt begået 55 drab i Danmark i 2017, hvilket gør året til det mest blodige i ti år.