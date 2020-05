En 32-årig kvinde mistede fredag eftermiddag livet på en adresse i Nakskov på Lolland.

Kort efter anholdt politiet en 31-årig mand, som nu er sigtet for vold med døden til følge. Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Den sigtede vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Næstved med krav om varetægtsfængsling.

»Der forestår stadig en del undersøgelsesarbejde i sagen, og derfor kan vi ikke oplyse nærmere af hensyn til efterforskningen,« siger vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen, der er efterforskningsleder på sagen, i pressemeddelelsen.

Over for B.T. forklarer han, at det også skyldes, at politiet vil gå efter at få lukkede døre under retsmødet.

»Vi fik en henvendelse fra sygehuset i går om, at en kvinde var blevet indlagt på sygehuset, og så kom vi ind i sagen,« svarer han på spørgsmål om, hvem der anmeldte episoden.

Han ønsker ikke at komme ind på, hvorvidt den afdøde og den formodede gerningsmand havde en relation til hinanden. På nuværende tidspunkt har politiet ikke yderligere oplysninger i sagen.