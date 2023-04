Politiet holder onsdag klokken 12 pressemøde om efterforskningen af den 32-årige mand fra Korsør, som er sigtet for bortførelse og voldtægt af en 13-årig pige.

Her er, hvad vi ved nu, og hvad vi mangler svar på.

Den 32-årige blev anholdt 16. april og er nu sigtet for frihedsberøvelse samt flere tilfælde af voldtægt.

Offeret i sagen er en 13-årig pige, og manden erkendte sig delvist skyldig i sigtelserne mod ham ved grundlovsforhøret mandag 17. april.

Det er advokat Karina Skou, som er blevet beskikket som forsvarer for den 32-årige varetægtsfængslede mand.

Sagen fra Kirkerup tog sin begyndelse lørdag den 15. april, hvor den 13-årige pige blev meldt savnet af sin familie, da hun aldrig kom hjem efter at have cyklet sin avisrute ved 11.30-tiden. Hun blev efterlyst med navn og billede, og et døgn senere fandt politiet hende i livet.

Samtidig blev den 32-årige mand fra Korsør anholdt i sagen.

Siden har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fortalt Emilie Mengs mors bistandsadvokat, at den anholdte 32-årige også vil blive efterforsket i forbindelse med den uopklarede drabssag fra 2016.

Kort efter kunne B.T. afsløre, at den 32-årige i netop 2016 kørte i en lys Hyundai i30, som politiet stadig har efterlyst i drabssagen.

Bilen blev dog afmeldt efter en totalskade i Danmark i 2021 og har siden kørt rundt i Slovakiet, skrev B.T. mandag.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har dog endnu ikke delt resultatet af deres foreløbige efterforskning med offentligheden.

Det vides heller ikke, hvorvidt den sølvgrå Hyundai i30 er ankommet til Danmark og er blevet undersøgt for muligt dna.

Det er derfor uvist, hvorvidt politiet har fundet nogen forbindelse mellem den 32-årige og Emilie Meng-sagen.

B.T. har dog kunnet fortælle, at manden tidligere har været afhørt af politiet i Emilie Meng-sagen på grund af den sølvgrå Hyundai i30.

