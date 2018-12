En 32-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at have forsøgt at voldtage en ung pige på 15 år.

Manden blev anholdt ved tre-tiden natten til mandag i Esbjerg - kort efter politiet modtog en anmeldelse om sagen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Den anholdte mand bliver fremstillet i grundlovsforhør senere mandag.

32-årig mand fremstilles kl. 14 i retten i Esbjerg sigtet for forsøg på voldtægt af 15-årig pige. Manden anholdt lige efter anmeldelse ved tre-tiden i nat i Esbjerg Ø. Anklagemyndigheden vil begære dørlukning. Pt ikke yderligere. Kommunikation er mediernes kontakt punkt #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) December 31, 2018

Derudover oplyser politikredsen, at anklagemyndigheden vil begære dørlukning under grundlovsforhøret.

Derudover oplyser politikredsen, at anklagemyndigheden vil begære dørlukning under grundlovsforhøret.

Politiet har ikke yderligere kommentarer til sagen i øjeblikket.

