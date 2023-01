Lyt til artiklen

Torsdag morgen har der været et knivstikkeri ved Jyllingevej Station.

Politiet er massivt til stede ved stationen – og politiarbejdet påvirker S-togstrafikken.

Ifølge vagtchef Espen Godiksen er en 32-årig mand alvorligt tilskadekommen og er kørt til behandling på hospitalet.

Videre oplyser han, at de klokken 08.40 har anholdt tre personer.

»Vi har en idé om, hvem det kan være. Vi har foretaget tre anholdelser. Vi efterforsker stadig, så om det er den rigtige, ved vi ikke endnu,« slår han fast over for B.T., og fortæller, at det er for tidligt at sige, hvad omstændighederne til knivstikkeriet er.

»Umiddelbart vurderer vi ikke, at sagen hænger sammen med den seneste tids knivstikkerier,« oplyser politiet.

Knivstikkeriet blev anmeldt klokken 07.41.

Billeder fra stationen viser, at politiet er massivt til stede, og at en ambulance har forladt stationen.

Det betyder også, at togdriften i øjeblikket er indstillet og der derfor ikke kører nogen tog mellem Vanløse og Husum.

Ifølge DSB kører linje C mellem Frederikssund og Husum og igen mellem Klampenborg og Vanløse/Valby.

Linje H kører mellem Østerport og Vanløse.

»Der er bestilt togbusser,« oplyser DSB.