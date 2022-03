Østjyllands Politis færdselsafdeling var lørdag på kontrol i det vestlige Aarhus, hvor betjentene endte med at sigte 52 personer for forskellige forseelser.

Der blev uddelt 31 klip – de 15 af dem på Marienlundsvej, hvor flere bilister ignorerede 'fuldt stop-skiltet'.

Mens færdselsfolkene var på kontrol, stødte de tilfældigvis ind i en 17-årig ung mand, som var efterlyst efter at have stukket af fra en sikret institution.

Den unge mand forsøgte at stikke af til fods, men en færdselsbetjent fik ham indhentet.

Da han havde en klump hash på sig, blev han sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, inden han blev kørt tilbage til institutionen.

Færdselsindsatsen foregik mellem kl. 10.30-16.30, og det gav følgende resultater:



• 15 fik klip i kørekortet for ikke at overholde 'fuldt stop' på Marienlundsvej ved Paludan-Müllers Vej

• 10 hastighedssager – heraf otte til klip og en til betinget frakendelse

• 10 benyttede ikke sikkerhedssele – heraf var der to børn under 15 år, der ikke var fastspændt, hvilket koster et klip ud over bøde

• Seks fik klip for at benytte håndholdt mobiltelefon

• Tre kørte bil uden førerret

• 13 øvrige forseelser

• En eftersøgt person anholdt. Han fandtes desuden i besiddelse af en mindre mængde narkotika