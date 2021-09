»Elsker dig, bror,« råber en mand, da han og en række andre tilhørere forlader Frederiksberg Byrets retssal to.

De er sammen mødt op for at vise deres støtte til og få et glimt af den 31-årige mand, der siden marts har siddet varetægtsfængslet.

Fredag sidder han på anklagebænken. Tiltalt for en voldtægt begået efter en Men in Black-demonstration i foråret.

Således mener anklagemyndigheden at kunne bevise, at han omkring 00.30 den 28. marts har voldtaget en kvinde, han mødte på Rådhuspladsen efter demonstrationen.

At han på en adresse i Valby, hvor de sammen var taget hen efterfølgende, trak kvindens bukser ned og forgreb sig på hende bagfra, selvom hun var i en tilstand, hvor hun hverken var i stand til at sige fra eller give samtykke. Og at han efterfølgende slæbte hende i armene og placerede hende på et fortov.

Manden bestrider ikke, at han og kvinden var intime den nat. Men han afviser blankt, at han skulle have voldtaget hende.

Under sin forklaring fortæller han, at han havde mødt kvinden på Rådhuspladsen, der var propfyldt efter Men in Black-demonstrationen. At hun havde grebet hans hånd, da han var på vej igennem menneskemængden for at finde et sted af tisse.

Ifølge hans forklaring viste kvinden ham et sted at lade vandet, hvorefter de satte sig på en bænk for at tale. Imens delte de den alkohol, manden havde købt tidligere på aftenen.

Begge var berusede – i godt humør – men fattede, forklarer tiltalte og uddyber, at kvinden i hans øjne var flirtende. Sagde, at han virkede sød. At han var en god mand.

De blev enige om at tage til Valby, hvor den tiltalte har adgang til nogle lokaler.

I taxaen derud lagde kvinden sig på hans lår, forklarer tiltalte.

Ved ankomst satte de sig først udenfor. Men det var koldt, så kvinden ville gerne ind. Da de rejste sig, gyngede det hele lidt, forklarer tiltalte. Uddyber, at kvinden var ved at falde, så han holdt om hende. På kvindens egen opfordring.

Da de var kommet ind, serverede tiltalte vand og juice. Han havde ikke lyst til at drikke mere, fortæller han for retten. De talte. Om stjernetegn. Spirituelle ting. Tatoveringer.

På et tidspunkt skulle kvinden ifølge tiltalte have spurgt, om havde nogen. Nej, havde han svaret. Spurgt, om hun havde.

Herefter skulle kvinden havde knappet sine bukser op og trukket dem ned for at vise ham sine tatoveringer på låret.

Efterfølgende skulle kvinden være begyndt at kærtegne tiltalte, lyder hans forklaring. Hun skulle have slikket ham på halsen og i øret. Og siden have masturberet på ham, så han fik udløsning.

Tiltalte forklarer fra anklagebænken, at kvinden herefter lagde sig på gulvet og sagde »kom«. De prøvede at have samleje, men det fungerede ifølge tiltalte ikke.

Han blev med egne ord herefter ramt af »megadårlig samvittighed«, da han har en kæreste. Han blev angiveligt også lidt bange, da kærestens kusine boede ovenpå den adresse, han og kvinden befandt sig på.

Han ville derfor væk. De gik ifølge hans forklaring herefter ud. Kvinden gik selv, forklarer han.

Herefter skulle han hen i en nøgleboks med en nøgle. Da han kom tilbage lå kvinden ifølge hans forklaring på fortovet. Hun var pludseligt meget fuld, siger han og fortsætter så med at forklare, at han ikke vidste, hvad han skulle gøre.

Derfor ringede han 114. Forklarede politiet, at der lå en kvinde på fortovet. Men opkaldet blev afbrudt, da tiltalte fik øje på en patruljevogn og i stedet talte med betjentene fra den.

For retten forklarer han, at han fortalte betjentene, at der lå en meget fuld kvinde længere nede ad vejen. Og at han ikke vidste, hvor hun boede.

Herefter tog han hjem, mens patruljen kørte efter kvinden.

Adspurgt, hvorfor han ikke viste betjentene vej, forklarer han, at han var nervøs for, at kærestens kusine skulle se ham med den anden kvinde. Han havde dårlig samvittighed over, at han havde været utro.

Hjemme blev han ved femtiden vækket af et alarmselskab, der fortalte, at politiet var gået ind på adressen i Valby. Selv trak han i tøjet og kørte så mod adressen, hvor han blev mødt af en betjent.

Denne anholdt ham kort efter.

Senere samme dag blev han varetægtsfængslet. Og han har været det lige siden.

Han afviser, at han skulle have voldtaget kvinde. Afviser, at han på noget tidspunkt skulle have opfattet, at kvinden var ude af stand til at sige fra. Afviser, at han skulle have slæbt hende ud på et fortov.

Kvinden afgiver også forklaring i retten fredag. Her er dørene dog blevet lukket, og B.T. kan derfor ikke beskrive hendes forklaring.

Senere fredag skal taxachaufføren og tiltaltes kæreste vidne, før der tirsdag er procedure og dom.

Bliver den 31-årige mand kendt skyldig, risikerer han op til otte års fængsel.