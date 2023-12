Natten til tirsdag satte en 31-årig mand sig ind i, hvad han troede, var en helt almindelig taxa.

Det var omkring klokken 02.30, at den 31-årige satte sig ind for at blive kørt til sin adresse i Aarhus C.

Men da turen var slut, fik pasageren af vide, at betalingsterminalen var ude af drift.

Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Da manden vågnede dagen efter, fik han sig en ubehagelig overraskelse.

Taxaen viste sig nemlig at være en pirattaxa, og manden manglede nu sine to kreditkort, og der manglede ligeledes en del penge fra mandens bankkonto.

Den 31-åriges kort var efter turen blevet misbrugt, og gerningsmanden havde formået at hæve flere tusinde kroner i kontanter.

Østjyllands Politi oplyser, at man nu efterforsker sagen, og så opfordrer de til, at man modsiger sig fristelsen til et hurtigt og billigt lift hjem og siger nej tak til pirattaxaerne.