Da en 31-årig mand onsdag entrerede en frisørsalon i Brabrand ved Aarhus for at få en klipning, endte han med noget helt andet.

Intet mindre end en tur i retten og en sigtelse for vold.

Det beskriver Østjyllands Politi i døgnrapporten for torsdag.

Den 31-årige havde fundet vej til en frisørsalon på Ingasvej i Brabrand. Her ønskede han at blive klippet.

Men det kunne den 38-årige frisør ikke hjælpe med på tidspunktet. Derfor blev den 31-årige mand afvist.

Det tog han ikke pænt.

'Den 38-årige frisør oplyste til manden, at han ikke kunne klippe ham, hvorefter den 31-årige blev så sur, at han sparkede til disken, så maskiner og andre ting røg på gulvet,' skrives det i døgnrapporten.

Herefter udviklede det sig, da de to personer begyndte at skubbe til hinanden - hvilket fik et vidne til at lægge sig imellem.

Det fik den 31-årige potentielle kunde til at kaste et glas efter frisøren, der blev ramt i hovedet og faldt om.

Hos Østjyllands Politi oplyser man til B.T., at den 38-årige frisør fik 'mindre skader' i forbindelse med voldsepisoden.

Efter frisøren var gået i gulvet, fik det føromtalte vidne skubbet den vrede kunde ud af salonen.

Siden er den 31-årige mand blevet anholdt af politiet.

Og torsdag blev han fremstillet ved Retten i Aarhus, sigtet for kvalificeret vold.

Manden er dog allerede ude igen efter sin varetægtsfængsling, oplyser Østjyllands Politi.

»Den 31-årige blev løsladt efter grundlovsforhøret, men sigtelsen blev opretholdt. Løsladelsen blev dog kæret af sagens anklager,« lyder det.

Nu afventer den 31-årige, hvordan Vestre Landsret stiller sig til spørgsmålet om eventuel varetægtsfængsling.