En mand, der blev skuddræbt onsdag aften i Vollsmose, ser ud til at være et tilfældigt offer, oplyser politi.

En mand blev hårdt såret, mens en anden døde, da de blev ramt af skud sent onsdag aften i Vollsmose.

31-årige Abdinur Mohamed Ismail sad i sin bil, da han blev skudt, og han kan have været et tilfældigt offer i en verserende konflikt mellem to grupper ved Odense.

Det oplyser Fyns Politi til Fyens Stiftstidende og Ekstra Bladet.

- Jeg kan godt bekræfte, at de første umiddelbare oplysninger om, at han ikke har nogen relation til verserende konflikter, umiddelbart ser ud til at være korrekte, siger efterforskningsleder Jesper Pedersen til Fyens Stiftstidende.

- Umiddelbart kan det se ud til, at han kan være tilfældigt offer, siger han til Ekstra Bladet.

Tidligere på ugen oplyste politiet i en pressemeddelelse, at det arbejdede på højtryk for at finde ud af, om den dræbte havde nogen relation til konflikten.

I samme besked lød det fra politiet, at den anden mand, som overlevede at blive ramt af skud, derimod har "personlige relationer" til den igangværende strid. Politiet har ikke uddybet, hvad det dækker over.

Manden, som blev såret, meldes i stabil tilstand. Han er - ligesom den afdøde - 31 år.

