En mand er kørt på hospitalet med hovedtraume efter en ulykke i Bladstrup ved Otterup mandag morgen.

En 31-årig mand er bragt til Odense Universitetshospital (OUH) med hovedtraume efter en færdselsulykke på Fyn.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter tidligt mandag morgen.

Den 31-årige, der er fra Otterup, mistede herredømmet over sin bil og ramte en modkørende.

Den modkørende bilist slap med mindre knubs, oplyser politiet.

Ulykken, der skete i Bladstrup ved Otterup kort før klokken seks, betyder, at politiet har spærret Bladstrupvej mellem Stormosevej og Hjadstrupvej de næste par timer.

En bilinspektør er på vej til stedet for at forsøge at klarlægge årsagen til ulykken.

/ritzau/