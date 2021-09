Først forgreb han sig angivelig på en kvinde, der var i en tilstand, hvor hun hverken kunne sige fra eller give samtykke. Dernæst skulle han have slæbt hende udenfor – placeret hende på et fortov.

Fredag sidder en 31-årig mand på anklagebænken i Retten på Frederiksberg. Tiltalt for voldtægt.

Han nægter sig skyldig.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, er det beskrevet, at voldtægten skulle have fundet sted en halv time efter midnat 28. marts i år.

Her skulle den tiltalte på en adresse i Valby have haft samleje med en kvinde, der på grund af 'stærk beruselse, træthed eller lignende' ikke var i stand til at sige fra.

Den tiltalte skulle ifølge anklageskriftet have åbnet kvindens bukser, trukket dem ned og voldtaget hende bagfra.

Også selvom hun angivelig ikke kunne bevæge sig og sagde »lad være« eller lignende.

I anklageskriftet lyder det videre, at tiltalte efter samlejet slæbte kvinden væk fra gerningsstedet i armene og placerede hende på et fortov.

Som tidligere nævnt nægter den tiltalte sig skyldig.

Det oplyser hans forsvarer, Christian Bjerrehuus, som fredag vil være til stede under retssagen i forsøget på at få sin klient frifundet.

Bliver den 31-årige kendt skyldig, risikerer han op til otte års fængsel.

Der er afsat to dage til retssagen. B.T. planlægger at være til stede begge dage.