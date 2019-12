En 31-årig mand fra Ribe har været forsvundet fra sin bopæl siden fredag morgen. Nu er han fundet i god behold.

Sydjyllands Politi skriver på Twitter, at han er fundet i Kerteminde.

'Tak for alle jeres henvendelser. Der har være mange bekymrede borgere der har henvendt sig til os. Borgere, pressen og familien har virkelig være til stor hjælp! Tak herfra,' skriver politiet.

Manden blev fundet cirka 150 kilometer fra sin bopæl.

Han har altså nået at tilbagelægge en del kilometer, mens han har været forsvundet.

»Han har brugt offentlig transport, så det har givet os lidt mulig for at følge ham,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Nikolaj Hølmkjær.

Han fortæller, at både borgere og politiet har været bekymrede for mandens ve og vel.

»Han havde lidt problemer med psyken, så vi er glade for at have fundet ham i god behold,« siger Nikolaj Hølmkjær.