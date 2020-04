Mandag aften blev en 31-årig mand overfaldet, stukket med kniv og dræbt foran sit hjem i Køge.

Det skriver sn.dk.

Politiet i Midt- og Vestsjælland efterlyser nu en 21-årig mand, som politiet mener er drabsmanden.

Offeret havde været ude at gå en tur, men da han kom hjem til bebyggelsen på Parkvej 30, blev han passet op af den uge mand.

21-årig mand fra Køge og hans hvide Audi A5 Sportsback med nummerpladen CA15403 efterlyses i sag om knivstikkeri på Parkvej, Køge, mandag aften. #politidk #anklager https://t.co/Xf3YScXaB0 pic.twitter.com/INOtwCxb3e — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) April 7, 2020

»Den 31-årige havde været ude at gå en tur i området, og da han vender hjem til sin opgang, bliver han på fortovet konfronteret af en anden mand, der stikker ham ned.«

Det siger kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, til sn.dk.

Han understreger, at politiet ikke mener, at overfaldet er et led i den verserende bandekonflikt. Offer og gerningsmand kendte nemlig hinanden gennem deres familier.

På parkeringspladsen foran opgangen blev den 31-årig ramt af flere knivstik i brystet, men trods livreddende førstehjælp stod hans liv ikke til at redde.

Nu vil politiet gerne høre fra borgere, der kan have oplysninger om den formodede gerningsmand.

Det drejer sig om Mohamad Youssef Khalil, som normalt kører rundt i Køge i en hvid Audi A5 Sportback. Bilen har registreringsnummer CA 15 403.

Flere vidner overværede overfaldet, og det er derfor, politiet nu går ud med konkrete oplysninger i sagen.

