Et anklageskrift på hele 27 sider og 17 afsatte retsdage.

Det er rammerne for en omfattende sag mod en 31-årige kvinde, der tirsdag begynder ved retten i Esbjerg.

Hun er tiltalt for blandt andet rufferi, bedrageri og hvidvask.

I en periode på tre år – fra 15. september 2017 til 30. november 2020 – skulle hun angiveligt have drevet 28 bordeller i 13 forskellige jyske byer, og den 31-årige kvinde menes at have tjent omkring 5.860.000 kroner på andres prostitution.

I forbindelse med bordeldriften er hun også tiltalt for dokumentfalsk.

Kvinden skulle have fået prostituerede ind i landet, mens der var coronarestriktioner i 2020, hvor hun skulle have fået lavet falske ansættelseskontrakter til kvinderne. I stedet fremgik det, at de skulle arbejde i den 31-åriges tøjbutik i Esbjerg.

Den tiltalte kvinde er også tiltalt for hvidvask af særlig grov beskaffenhed.

Det er sket i forbindelse med et beløb på hele 2,5 millioner kroner, som er blevet overført til en anden person, der betalte annoncer og husleje for bordellerne. Eller sendte pengene til udlandet.

Den 31-årige kvinde er også tiltalt for bedrageri, da hun skulle have forsøgt at få 632.000 kroner fra sit forsikringsselskab for et indbrud, som aldrig havde fundet sted.

Sagen forventes at være afsluttet 20. juni.