Fire pistoler og 574 patroner.

Det var udbyttet af et røveri, som en 31-årig mand fra Odense netop er blevet dømt for at have begået.

Offeret for røveriet var den dømtes egen far.

Det oplyser anklagemyndigheden på Fyn i en række opslag på Twitter. Her bliver det ligeledes beskrevet, at røveriet blev begået 11. november 2021 i Odense.

Den 31-årige har siden den novemberdag sidste år siddet varetægtsfængslet, og han skal nok forvente at blive bag tremmer et godt stykke tid endnu.

Retten i Odense besluttede nemlig at idømme ham fem års fængsel.

Foruden røveriet er han også blevet dømt for blandt andet at have affyret tre skud med de førnævnte pistoler.

Godt nok skete det i et øde område, men retten fandt det altså skærpende, at pistolerne var blevet brugt.

Manden modtog dommen på stedet.