Da nogle politibetjente torsdag aften holdt ved en tankstation i Kalundborg, fik de pludselig øje på en mand, der blødte fra sit lår.

Det viste sig, at manden kort forinden var blevet stukket med en kniv, mens han holdt for rødt ved et lyskryds.

Det fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi til sn.dk.

Manden, der er 31 år, kørte ind på tankstationen Cirkel K klokken 22:44 torsdag aften. Da han trådte ud af sin bil, kunne betjentene – der tilfældigvis sad i en patruljevogn på stedet – se, at han blødte.

Det var dog ikke meget, den 31-årige, der er kendt af politiet i forvejen, havde lyst til at fortælle politiet om overfaldet, skriver sn.dk.

Dog forklarede han, at hans bildør var blevet revet op, da han holdt for rødt i et lyskryds.

Gerningsmændene havde derefter slået ham og stukket ham med en kniv i låret, inden de var flygtet fra stedet.

Manden blev efterfølgende kørt med ambulance til sygehuset, hvor han modtog behandling, før han kunne tage hjem igen. Ingen personer er blevet anholdt i sagen.