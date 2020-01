Det var en lettet 31-årig mand, der torsdag eftermiddag i Østre Landsret blev frifundet for anklager voldtægt og blufærdighedskrænkelse.

Efter domsafsigelse tog han hænderne til hovedet, hvorefter han krammede sin forsvarsadvokat. Selv ville han ikke sætte ord på lettelsen, men det ville forsvarer Hannah Krog.

»Vi er tilfredse. Det har været et kæmpe pres. Det var den rigtige dom, der blev afsagt,« sagde forsvarsadvokaten umiddelbart efter til B.T.

Dermed er det endelige punktum sat i den sag, der havde omdrejningspunkt i teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Ninna Hedeager Olsens (EL) seng i 31. marts 2019.

Ifølge tiltalen havde den 31-årige mand her voldtaget en kvinde, ligesom han også havde udsat Enhedslisten-politikeren for blufærdighedskrænkelse ved at røre hendes bryst og hofte.

De tre var sammen med en fjerde person endt i sengen sammen efter en fodboldkamp og drikkelag.

Manden har gennem hele forløbet nægtet sig skyldig i begge forhold, og de tre landsdommere fandt altså hans uskyld troværdig.

Dermed omstødte landsretten den dom, der blev afsagt ved Københavns Byret i september.

Her blev han fundet skyldig og idømt et års fængsel. En straf, der altså ikke længere er aktuel.

Men selvom den 31-årige mand ikke blev fundet skyldig, har sagen haft omfattende konsekvenser for hans liv, forklarede han i landsretten.

»Jeg har på én gang mistet mit arbejde og mit politiske engagement,« forklarede manden.

Han uddybede, at han, fordi han har siddet varetægtsfængslet i sagen, sidste år mistede sit job, fordi fængsling ikke var en lovlig grund for fravær.

Dertil kommer, at manden ifølge eget udsagn har mistet store dele af det netværk, han havde gennem sit politiske arbejde.

»Med den mængde tid, jeg brugte på politisk arbejde, fulgte også, at langt størstedelen af mine relationer var derigennem,« sagde han, før han senere fastslog:

»Det er ikke umiddelbart åbenlyst, hvordan jeg skal genskabe det.«

Sagen har ligeledes haft konsekvenser for sagens andre involverede.

Derfor krævede de to kvinder - den påståede forurettede og Ninna Hedeager Olsen - begge erstatning.

Mens borgmesterens bistandsadvokat argumenterede for, at hun skulle have 17.500 kroner i erstatning for blandt andet at dække psykologforløb, var kravet fra den anden kvindes bistandsadvokat noget højere.

Advokaten argumenterede for, at kvinden skulle havde 70.000 kroner i erstatning, da det normalt er niveauet ved voldtægt.

Erstatningen skulle blandt andet dække det sygdomsforløb, kvinden har været igennem siden hændelsen sidste år.

Også Ninna Hedeager Olsen har været sygemeldt fra sin post som teknik- og miljøborgmester. 7. april 2019 valgte hun således at gå på orlov. En orlov, der vakte stor mediebevågenhed.

I september vendte hun tilbage til borgmestertjansen, og hun har siden forholdt sig tavst om sagen.

Det er også tilfældet, da der i efteråret faldt dom ved Københavns Byret, og da der torsdag faldt dom ved landsretten.

Til B.T. oplyser Enhedslisten desuden, at partiet ikke kommer til at udtale sig i sagen.