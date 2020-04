Ansatte og ledelse på værft er dybt berørte over dødsulykke, siger bestyrelsesformand.

En af de tre svært tilskadekomne mænd efter en gaseksplosion i Grenaa torsdag formiddag er afgået ved døden. Det oplyser TV2 Østjylland søndag.

Den 31-årige blev sammen med to kolleger fløjet til behandling på Rigshospitalet efter ulykken, som skete i forbindelse med reparationsarbejde på et skib torsdag formiddag på Grenaa Skibsværft.

Værftets bestyrelsesformand, Esben Møller, siger ifølge TV2 Østjylland, at alle på værftet er meget berørte af ulykken.

- Der er cirka 30 ansatte på værftet, og der gik mange mennesker i nærheden. Folk siger, at det kunne ligeså godt have været mig.

Bestyrelsesformanden siger, at han er meget overrasket over, at ulykken kunne ske, fordi alle er meget opmærksomme på risikoen for gaseksplosioner, når der udføres svejsearbejde.

Eksplosionen skete i forbindelse med arbejde på en sandsuger. Østjyllands Politi tilkaldte Arbejdstilsynet for at bistå med undersøgelsen af den alvorlige ulykke, og værftet imødeser nu rapporten.

De to andre, der blev fløjet til Rigshospitalet, er en 53-årig mand fra Syddjurs og en 50-årig mand fra Vestfyn.

I øvrigt blev yderligere to undersøgt for eventuel røgforgiftning efter gaseksplosionen, oplyste politiet torsdag.

