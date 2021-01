Sidste år mistede en 31-årig mand livet, da han blev stukket ihjel af en 22-årig mand i boligområdet Ellemarken i Køge.

Retssagen begyndte i sidste uge, hvor der opstod problemer foran Retten i Roskilde, da pårørende til den dræbte og tiltalte kom i slagsmål.

Mandag fortsatte sagen med vidneafhøringer fra personkredsen omkring både den tiltalte og den afdøde. Det skriver Sjællandske Nyheder.

Mediet tilføjer, at et af vidnerne beskrev den dræbte mand som en meget respekteret person i området i Køge.

»Han var kendt som en, der var lidt storebror-agtig for mange andre i området, og vi havde et godt bånd til hinanden.«

Et andet vidne fortalte i retten, at den dræbte var en person, som mange mennesker så op til i Ellemarken.

Vidnerne kendte hinanden på kryds og tværs, og blandet andet derfor kunne ingen af dem fortælle om et muligt motiv for det brutale overfald.

Fælles for udtalelserne var nemlig, at vidnerne sagde, at drabet kom ud af ingenting efter en stille dag i Ellemarken.

Den 22-årige tiltalte nægter sig skyldig i manddrab, og han siger, at der var tale om nødværge, da han trak kniven i april sidste år.

Retssagen fortsætter tirsdag, og der forventes at falde en dom seneste 4. februar.