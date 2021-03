Den 31-årige Daba Kora med gambiansk baggrund og med tidligere bopæl ved Munkebo på Fyn, er i en domsmandsret ved Retten i Odense torsdag blevet idømt to års fængsel samt udvisning af Danmark for bestandig for støtte til og opildning til terror samt forsøg på terrorfinansiering.

Lige siden han blev anholdt som en del af en stor landsdækkende anti-terroraktion den 11. december 2019 tæt på sit hjem nord for Odense, har han nægtet sig skyldig.

Den dag slog PET og en række politikredse landet over til i en skarpt koordineret aktion mod 21 personer.

Det skete inden for et ganske kort tidsrum.

Den nu terrordømte har siddet varetægtsfængslet siden grundlovsforhøret dagen efter, han blev anholdt.

Retssagen mod den 31-årige mand er den første i det store terror-kompleks, hvor de resterende sager vil blive behandlet ved Københavns Byret.

Den 31-årige mand har i retten nægtet, at han har forbindelse til terror.

Han blev afhørt under sagens to første af i alt 10 dage.

Daba Kora, som er far til to mindreårige børn og nu skilt fra børnenes mor, har blandt andet forklaret, at han blot havde stor interesse i, hvad der blev sagt i de Islamisk Stat-henrettelsesvideoer, som han havde downloadet og videresendt, fordi han selv er muslim.

Han har dog haft meget svært ved at svare præcist på, hvorfor han havde en række forskellige brugerprofiler på internetportalen Telegram, som ifølge tiltalen er det forum, hvor han har delt en slags yderst udførlig 'opskrift for terrorister', og hvis filer han via en af sine pc'ere har givet Islamisk Stat råderet over.

Han har heller ikke kunne give en nærmere forklaring på, hvorfor han tilsyneladende er så ualmindelig interesseret i bombefremstilling, dødelige gifte, våbenbrug, knive, kampteknikker og drab på vestlige gidsler udført af medlemmer af Islamisk Stat.

Da den 31-årige mand blev anholdt 11. december 2019, skete det med magt.

Et større antal betjente fra Politiets Efterretningstjeneste fik bragt hans lille Peugeot 206 til standsning midt på Kertemindevej mellem Munkebo og Odense, da den terrormistænkte intetanende var på vej på arbejde.

Få dage forinden havde han via Telegram modtaget en login-kode fra en uidentificeret bruger, som politiet mener har direkte eller indirekte relation til Islamisk Stat.

Hvad koden præcis skulle bruges til, har anklagemyndigheden ikke fortalt åbent om.