Efter at have påkørt en 31-årig mand to gange overfaldt en 24-årig mand ifølge sigtelsen en anden med kniv.

Det var tilsyneladende et planlagt drabsforsøg, da en 31-årig mand fredag aften blev påkørt af en bil foran Restaurant Zyara på Inger Christensens Gade i Aarhus Vest fredag aften.

Det fremgår af politiets sigtelse mod en 24-årig mand, som i et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus er blevet varetægtsfængslet i fire uger for grov vold.

Ifølge sigtelsen forsøgte den 24-årige sammen efter "forudgående aftale og i fælles forståelse" med flere andre medgerningsmænd at slå den 31-årige mand ihjel.

Offeret blev ifølge sigtelsen påkørt to gange med høj fart af en mørk Citroën, så han kom i klemme mellem bilen og husmuren. Han slap dog uden alvorlige skader.

Efter påkørslen kom det til tumult ved restauranten, og her er den 24-årige sigtet for at have stukket et andet offer flere gange med kniv i blandt andet hovedbunden og i kinden. Heller ikke han kom alvorligt til skade.

Den 24-årige blev udpeget af vidner, da politiet nåede frem. Men det lykkedes to andre, der var med i bilen, at stikke af.

Ifølge politiets sigtelse havde de tre mænd både knive og pistoler med i bilen.

I grundlovsforhøret nægtede den 24-årige sig skyldig i sigtelserne for drabsforsøg og grov vold. Dommeren fandt dog, at er var begrundet mistanke om, at han er skyldig i grov vold.

- Dommeren fandt ikke, at der er begrundet mistanke om forsøg på manddrab, eller at der havde været skydevåben med i bilen, siger specialanklager Jesper Rubow fra Østjyllands Politi.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, så offentligheden er indtil videre afskåret fra at få at vide, hvad den 24-årige forklarede. Han kærede dog ikke afgørelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

Ejeren af den nyåbnede restaurant Zyara fik sig noget af en overraskelse, da bilen kort før klokken 21 bragede ind i restaurantens facade.

Ifølge Århus Stiftstidende, der ikke gengiver ejerens navn, væltede han om på gulvet. Han kom dog hurtigt på benene igen og så, at en mand var ramt af bilen.

- Han sad ved vores borde udenfor og røg en smøg, da det skete. Føreren af bilen forsøgte efterfølgende at stikke af, men blev tilbageholdt af nogle tilfældige, indtil politiet kom, siger han til Århus Stiftstidende.

Hele natten har skadeservice arbejdet på at reparere skaderne på restauranten, der åbnede for halvanden uge siden.

- Forsikringen har repareret alt, så det igen er muligt at åbne, og vi er klar til at byde gæster velkommen igen lørdag, siger ejeren til Århus Stiftstidende.

/ritzau/