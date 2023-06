Østjyllands Politi anholdt torsdag aften en 31-årig mand, som mistænkes for at stå bag flere blufærdighedskrænkelser i Allingåbro.

Østjyllands Politi skriver i sin døgnrapport, at de onsdag aften fik to anmeldelser fra kvinder, der var blevet udsat for krænkelser på Kirkestien i Allingåbro.

En 70-årig kvinde anmeldte, at hun omkring klokken 21.00 var blevet taget på bagdelen af en fremmed mand, mens en 40-årig kvinde anmeldte, at hun kort tid efter i samme område havde mødt en mand, der blottede sin penis for hende, inden han forlod stedet i en bil.

En patrulje søgte efterfølgende efter manden i området, men det lykkedes ikke at finde frem til ham.

Efterforskningen af sagen ledte imidlertid politiet på sporet af den 31-årige mand, der torsdag aften blev anholdt på en adresse i Aarhus og sigtet for forholdene i Allingåbro.

Østjyllands Politi er fortsat i gang med efterforskningen og ser blandt andet på, om den 31-årige kan stå bag flere andre forhold.

Har man derfor været udsat for blotteri eller anden form for blufærdighedskrænkelse i Allingåbro inden for de seneste dage, hører politiet meget gerne fra dig på telefonnummer 1-1-4.