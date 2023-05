En 31-årig mand fra Aarhus skal bruge de næste 12 år bag tremmer, efter han er blevet dømt for besiddelse af kokain og våben.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) førte sagen mod den 31-årige, der onsdag blev idømt den lange fængselsstraf.

Han er blandt andet dømt for forsøg på salg af seks skydevåben. Herunder en fuldautomatisk riffel.

Manden tilstod ved Retten i Aarhus, at han mellem 2020 og 2021 har været i besiddelse af ti kilo kokain. Kokainen har manden leveret videre til flere adresser i Østjylland.

Mads Mikkel Rasmussen, som den dømte hedder, erkendte desuden at have formidlet videresalg af de føromtalte skydevåben.

»Den dømte har spillet en central rolle i netværket, da han som det eneste har solgt og videreoverdraget våben,« fortæller specialanklager hos NSK Jhin Lee til B.T.

Ifølge B.T.s oplysninger trækker sagen tråde til det aarhusianske bandemiljø. Her har det omtalte netværk især gjort sig bemærket ved salg af våben.

Den nu dømte 31-årige mand var ifølge politiet en del af et organiseret netværk i Aarhus, der handlede med skydevåben og narkotika i den kriminelle underverden.

»Det er et omfattende netværk, men ikke nogen, der har et navn, som man for eksempel ser det hos bander,« siger Jhin Lee.

Salgene skal være forgået ved brug af en krypteret kommunikationstjeneste.

»Jeg er tilfreds med dommen, som afspejler, at retten slår hårdt ned på besiddelse og videreoverdragelse af hård narkotika og skydevåben. Med dommen har vi fjernet et centralt led i et organiseret narkotika- og våbennetværk i det aarhusianske kriminelle miljø«, siger specialanklageren.

Sagen er ifølge politiet den seneste i en række sager, der alle hænger sammen. I de øvrige sager er de tiltalte blevet tildelt fængselsdomme på mellem 4 og 17 års fængsel.

Den 31-årige modtog dommen på stedet.

