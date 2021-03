Otte mænd er anholdt i sag om dyre luksusbiler, som menes at være blevet stjålet og "identitetsændret".

Der var mærker som Porsche og Maserati blandt de flere end 30 luksusbiler, der tirsdag er blevet beslaglagt i en stor sag om såkaldt klonede biler.

Otte personer er desuden blevet anholdt i den koordinerede aktion, der har involveret alle politikredse på Sjælland, Særlig Efterforskning Øst (SEØ) og Skattestyrelsen.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

De mange biler menes at være stjålet for derefter at have fået ændret identiteten - også kaldet klonet. De er blevet genregistreret og har kunnet køre rundt som nye og på papiret lovlige biler.

De anholdte er alle mænd i alderen 23 år til 43 år.

De har været i politiets søgelys i længere tid. Det er dog ikke oplyst, hvor længe efterforskningen har stået på.

I løbet af tirsdag formiddag er der blevet ransaget flere end 20 forskellige steder fordelt over store dele af Sjælland. Blandt andet har betjente fundet professionelt kloningsudstyr.

Og aktionen er ikke slut endnu, lyder det fra Torben Svarrer, ledende politiinspektør og leder af Særindsatsenheden i Københavns Politi.

- Vi står stadig over for en del efterforskning i sagen, hvor vi blandt andet samarbejder med Skattestyrelsen for at afdække omfanget af svindlen med de klonede luksusbiler, udtaler han i pressemeddelelsen.

- Derfor forventer vi at beslaglægge flere biler, ligesom vi heller ikke kan udelukke flere anholdelser i den kommende tid, siger han videre.

De otte mænd er sigtet for tyveri og dokumentfalsk.

Seks af de otte ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Helsingør onsdag. Her vil anklagemyndigheden anmode om at få lukket dørene.

/ritzau/