»Det her er en leg for mig. Jeg slår dig ihjel … Og det her slag gør, at du ikke kan trække vejret.«

Sådan lyder truslerne, som en 30-årig mand skulle have sagt til sin 39-årige kæreste tirsdag i Frederikshavn.

Det mener anklagemyndigheden i Nordjylland i hvert fald at kunne bevise, hvorfor man onsdag i grundlovsforhør i Retten i Hjørring har varetægtsfængslet manden de næste fire uger. Sigtet for kvalificeret vold i gentagelsestilfælde.

Selv nægter han sig skyldig i sagen.

Efter hændelsen lykkedes det kvinden at få fat i en ambulance, hvor hendes skader kunne konstateres. Og det er ikke for sarte sjæle.

Fem brækkede ribben, syningsskader i hovedbunden, en beskadiget milt og blodudsivning fra bughulen har lægerne konstateret, lyder det fra anklagemyndigheden.

Optrinet mellem kæresteparret udspillede sig tidligt tirsdag morgen i en lejlighed. Hvad der præcist er sket forud, kan politiet ikke fastslå med sikkerhed, eftersom parret har forskellige opfattelser af forløbet.

Ifølge politiet hævder kvinden, at hun blev slået og sparket. Med knyttet hånd i både ansigtet og på kroppen.

Hertil skulle den sigtede have udtalt 'at det her er en leg for mig. Jeg slår dig ihjel, og det her slag gør, at du ikke kan trække vejret'.

»Han har også slået hende oven i hovedet med et stoleben og lagt stolebenet mod hendes hals, så hun ikke kunne trække vejret,« lyder det fra anklager Thomas Klingenberg.

Thomas Klingenberg forklarer, at manden tidligere har fået en betinget dom for vold mod kvinden.

Derfor lagde anklagemyndigheden op til, at der var begrundet frygt for, at han ville begå yderligere kriminalitet, hvis ikke han blev varetægtsfængslet.

»Nu skal vi have efterforsket, og så agter vi at rejse en tiltale mod ham. Det er en meget grov sag,« siger Thomas Klingenberg.

Som nævnt nægter manden sig skyldig i sigtelsen. Han siger, at det er en anden, som har forvoldt kvinden skaderne.