En 29-årig mand er uden for livsfare, efter at han torsdag morgen blev stukket i maven med en kniv.

En 30-årig mand er anholdt og sigtet for drabsforsøg efter et knivstikkeri i Esbjerg torsdag morgen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik klokken 08.40 en anmeldelse om et knivstikkeri i Strandbygade i det centrale Esbjerg.

Det viste sig, at en 29-årig mand var blevet stukket med en kniv i maven. Han blev bragt til sygehuset og er meldt uden for livsfare.

Politiet kan torsdag aften ikke sige noget om, hvad der gik forud for knivstikkeriet, eller hvad motivet skulle være. Intet tyder dog på, at der er tale om et bandeopgør.

Flere personer blev efterfølgende anholdt, men de fleste er løsladt igen.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi skal nu afgøre, om der er grundlag for at fremstille den 30-årige i grundlovsforhør med krav om fængsling.

/ritzau/