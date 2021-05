En 30-årig mand blev natten til mandag stukket i brystet med en kniv under et formodet drabsforsøg.

En 30-årig mand er natten til mandag blevet sendt til hospitalet i kritisk tilstand, efter at han blev stukket i brystet med en kniv på sin bopæl i Borup.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Boye Rasmussen mandag morgen.

Politiet har i den forbindelse anholdt en 18-årig mand, som mistænkes for drabsforsøg.

Episoden fandt sted på Parkvej i Borup efter midnat natten til mandag.

Vagtchefen oplyser, at de to mænd har en relation til hinanden, men politiet ønsker for nuværende ikke at uddybe nærmere.

- Det tyder på, at der har været noget internt mellem de to, siger Boye Rasmussen om, hvad der er gået forud for episoden.

Politiet fik anmeldelsen klokken 01.11, hvorefter flere patruljevogne og en ambulance ankom til stedet. Kort efter blev den 30-årige overført til hospitalet.

Det er tidligt mandag morgen uklart, hvorvidt den 30-årige stadig er i kritisk tilstand.

Der vil i løbet af mandag formiddag blive taget stilling til, hvorvidt den 18-årige skal fremstilles i et grundlovsforhør.

/ritzau/