En dreng er alvorligt kvæstet, efter at han blev mast mellem bil og husmur. En 30-årig mand er anholdt.

En 16-årig dreng kom alvorligt til skade, da han lørdag aften blev påkørt af en mand, der var på flugt fra politiet efter en voldsepisode i Hirtshals.

- Det starter med en voldsepisode lørdag aften omkring klokken 20, hvor gerningsmanden slår den forurettede med en murerhammer, sagde vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi natten til søndag.

I en pressemeddelelse søndag morgen fortæller politiet, at offeret for volden fik punkteret en lunge.

Flere vidner fortalte politiet, at det var en 30-årig mand, der havde slået med hammeren, og klokken 01.12 fik en politipatrulje øje på ham i en bil i Hirtshals.

Efter en kort biljagt gik det galt. Flugtbilen skred ud, og på to hjul bragede den ind i et hus på Dalsagervej. Sammenstødet var så kraftigt, at en del af husmuren væltede.

I huset var flere unge samlet til fest, og uden for stod en dreng og en pige.

Den 16-årige dreng fra Hjørring kom i klemme mellem bilen og husmuren, og han blev bragt til Aalborg Universitetshospital med voldsomme skader.

Pigen, som han stod sammen med, slap med knubs, mens en kvindelig passager i bilen fik sin ene hånd læderet.

Den 30-årige, der førte bilen, slap uskadt. Han er blevet anholdt og foreløbig sigtet for vold, men der kan komme flere sigtelser til.

Som altid, når folk kommer til skade i forbindelse med politiets indgriben, er Den Uafhængige Politiklagemyndighed blevet orienteret om, hvad der er sket.

- Da det på nuværende tidspunkt er uklart, om Den Uafhængige Politiklagemyndighed straks vil gå ind i sagen, har Nordjyllands Politi ikke yderligere kommentarer, lyder det i pressemeddelelsen.

/ritzau/