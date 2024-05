En 30-årig mand er i stabil tilstand, efter hvad der af politiet betegnes som et umotiveret overfald søndag.

En 30-årig mand, der blev udsat for et voldeligt overfald på Københavns Hovedbanegård søndag, er i stabil tilstand.

Det oplyser Henrik Stormer, vagtchef ved Københavns Politi.

Efter overfaldet blev den 30-årige beskrevet som "svært tilskadekommen".

En 21-årig mand blev i forbindelse med overfaldet anholdt.

Derudover leder politiet efter en anden formodet medgerningsmand, hvis identitet er kendt af politiet.

- Han ved også godt, at vi leder efter ham, siger Henrik Stormer.

Den 21-årige, der søndag blev anholdt i forbindelse med overfaldet, blev samme dag fremstillet i grundlovsforhør.

Her kom det ifølge Ekstra Bladet frem, at politiet mener, at den 30-årige er blevet udsat for særligt farligt og livstruende legemsangreb.

Han skal blandt andet være blevet trampet i hovedet.

Den sigtede nægter sig skyldig, men blev varetægtsfængslet i tre uger.

Søndag morgen oplyste vagtchefen ved Københavns Politi, at den foreløbige efterforskning tyder på, at det var et umotiveret overfald.

/ritzau/