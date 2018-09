To mænd og en kvinde er anholdt efter et knivstikkeri i Hørsholm. Offeret er uden for livsfare.

Helsingør. En 30-årig mand er tidligt søndag morgen blevet stukket i brystet med en kniv ved en fest i Hørsholm nord for København.

- Der opstår noget skænderi mellem tre-fire personer, og det ender med, at en 30-årig mand bliver stukket i brystet med en kniv, fortæller vagtchef David Borchersen fra Nordsjællands Politi.

Offeret blev ramt i brystet tæt ved hjertet og er bragt til Rigshospitalets Traumecenter. Han skulle dog være uden for livsfare.

I forbindelse med knivstikkeriet har politiet anholdt to mænd og en kvinde. Det er søndag formiddag ikke afgjort nøjagtigt, hvad de sigtes for, eller hvor mange af dem der skal fremstilles i grundlovsforhør.

/ritzau/