En 30-årig mand blev i nat sigtet for spritkørsel, efter han, sovende bag rattet, blev vækket af politiet.

Natten til tirsdag valgte Østjyllands Politi at se nærmere på en bil, der holdt stille på Koropskovvej i Ryomgård nær Grenaa.

I bilen sad en mand og sov, mens han ved sin side havde en jagtgevær. Det fik politiet til at kalde på ekstra forstærkning.

Manden vågnede derefter omringet af politiet, der bad - den noget overraskede mand - om at træde ud, hvorefter han blev lagt i håndjern. Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Efterfølgende forklarede manden, at han var blevet træt og faldet i søvn bag rattet. Han var blot kørt ud for at tage på jagt og skyde mårhunde, forklarede han.

Politiets alkometertest viste dog, at manden var beruset, hvorfor han bliver sigtet for spritkørsel.

Derudover blev hans våben beslaglagt. Politiet skal nu vurderer, om manden - der har våbentilladelse til jagt - kan få disse igen.

Hændelsen skete natten til tirsdag klokken 01.48.