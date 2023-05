Københavns Politi har torsdag formiddag anholdt en 30-årig mand for drabet på Vesterbro, der fandt sted natten til tirsdag.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Manden blev anholdt torsdag formiddag på en adresse i Greve og vil blive fremstillet i grundlovsforhør fredag.

Dermed er der nu tre personer, der er sigtet for drabet.

Onsdag blev to mænd på 40 og 45 år fremstillet i grundlovsforhør, hvor de blev sigtet for at have stukket en kniv eller skarp genstand i halsen på den 48-årige mand, der efterfølgende afgik ved døden. Begge mænd nægtede sig skyldige og blev efterfølgende løsladt, da retten ikke fandt grundlag for at varetægtsfængsle dem.

»Politiet er på forholdsvis bar bund andet end de to her,« sagde anklager Anders Larsson og gestikulerede mod de to sigtede ved retsmødets begyndelse.

Tidligere onsdag kom det frem, at de to mænd havde en relation til drabsofferet, men hvilken er endnu uvis, da retsmødet blev afviklet bag lukkede døre.

Det brutale overfald skulle ifølge sigtelsen være foregået i tidsrummet 02.15 og 02.55 ved Enghavevej og Ny Carlsbergvej på Vesterbro i København.

Politiet havde i forbindelse med hændelsen afspærret et større område.

Det betød blandt andet, at man kun kunne få adgang til Tove Ditlevsens Skole fra Haderslevgade. Desuden var metroen ved Enghave Plads afspærret, og standsede derfor ikke på stationen.

