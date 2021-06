En 30-årig mand er sendt til hospitalet i Odense, efter at han mandag aften påkørte autoværn nær Lunderskov.

En 30-årig mand er søndag aften blevet bragt til hospitalet i Odense i kritisk tilstand efter en motorcykelulykke.

Det oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Steffen Wolf natten til mandag.

Ulykken fandt sted ved Nagbøl Kirkevej i Lunderskov vest for Kolding. Politiet fik anmeldelsen omkring klokken 22.07.

Der er tale om en soloulykke involverende en mand fra lokalområdet.

»Han er kørt galt på motorcykel og har påkørt et autoværn. Vi ved endnu ikke, hvad der ligger til grund for ulykken,« siger Steffen Wolf.

En bilinspektør er blevet sendt til ulykkesstedet for at undersøge de nærmere omstændigheder.

»Lige nu kan vi kun gisne om, hvad der kan være sket,« siger Steffen Wolf.

Mandag morgen oplyser politiet til B.T., at der ikke er nyt om mandens tilstand.

Der er heller ikke yderligere om årsagen til ulykken.

Motorcyklisten kørte sammen med et par kammerater, som også var på motorcykler, og politiet håber, at de kan være med til at kaste lys over, hvad der er sket.

»Vi skal have afhørt nogle vidner, som måske kan fortælle mere om, hvad der er sket, og så vil vi sammenholde deres forklaringer med bilinspektørens undersøgelser,« siger Steffen Wolf.

Han tilføjer, at kammeraterne endnu har været for chokkerede over oplevelsen til at blive afhørt.

Den 30-årige mands pårørende er underrettet, tilføjer vagtchefen.

/ritzau/