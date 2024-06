En 30-årig mand er torsdag blevet frifundet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

En 30-årig mand er torsdag i Københavns Byret blevet frifundet i en sag, hvor en treårig pige sidste år mistede livet i en højresvingsulykke på Amager.

Flere af tilhørerne er tydeligt påvirkede, idet skyldkendelsen læses op af retsformanden.

Den 30-årige var tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Han har nægtet sig skyldig.

Han har dog erkendt at have kørt med stoffet THC - som er det aktive stof i cannabis - i blodet. Det er han kendt skyldig i.

Manden er desuden blevet frifundet for en anklage om at flygte fra gerningsstedet.

Dermed kan han forlade retten som en fri mand efter at have siddet varetægtsfængslet siden ulykken i december 2023.

Flere gange høres højlydte snøft fra tilhørerpladserne, mens både anklager og forsvarer gennemgår de afsluttende bemærkninger for sagens nævninger inden skyldsspørgsmålet.

- Havde tiltalte orienteret sig bedre, havde han fået øje på pigen, lyder anklager Emilie Jønssons vurdering.

Hun lægger desuden vægt på, at tiltalte har ændret dele af sin forklaring i retten i forhold til sin første afhøring og grundlovsforhør. Anklager kalder derfor tiltaltes forklaring for "usandsynlig og utroværdig".

Den 30-årige har i retten forklaret, at han havde gjort sig umage med at orientere sig, inden han tog et højresving i decembermørket ude på Amager, og at han så faren, men altså ikke pigen.

Forsvarer Anders Lægdsmand Nielsen mener dog ikke, at den 30-åriges forklaring skal tilsidesættes, fordi der er kommet "rettelser eller præciseringer"

- Han har unægtelig været i en choktilstand, da han de første gange skulle afgive forklaring, siger han.

Forsvareren mener desuden, at anklagemyndigheden ikke har løftet bevisbyrden.

Anders Lægdsmand Nielsen forklarer, at det ikke kan afvises, at påkørslen har været uundgåelig, samt at flere vidneforklaringer er modstridende.

- En mavefornemmelse er ikke nok. Der skal være ført beviser ud over en hver rimelige tvivl, siger forsvareren.

Det er blandt andet, hvad retten har lagt til grund for frifindelsen.

Det var i de sene eftermiddagstimer den 5. december 2023, at den dengang 29-årige mand kom kørende i en varevogn i et T-kryds mellem Holmbladsgade og Hessensgade på Amager.

Faren, der har vidnet i retten, har fortalt, at han og datteren gik og pjattede, før hun blev ramt af varevognen.

- Jeg løber over til hende. Så samler jeg hende op og kan se, den er helt gal, har han ifølge mediet Amagerliv forklaret.

Der blev forsøgt hjertelungeredning på ulykkesstedet.

Pigen blev hastet til Rigshospitalets, hvor hun døde kort tid efter som følge af hovedtraumer.

Det er nu op til Statsadvokaten i København, om man ønsker at anke sagen. Det skal afgøres inden for 14 dage.

/ritzau/