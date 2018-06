30-årige Ken er efterlyst i området omkring Vordingborg.

Familien og politiet et bekymret for Ken og vil derfor gerne i kontakt med ham. Sydsjællands Politi opfodrer derfor personer, som har set Ken, til at ringe 114.

Vordingborg: Vi søger Ken på 30 år i området omkring Vordingborg. Familien og Politiet et bekymret for Ken og vil derfor gerne i kontakt med ham. Hvis du har set Ken så ring 114. Mvh. Vagtchefen #politidk pic.twitter.com/JbR1kz4K6f — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) 23. juni 2018

»Der har senest været kontakt med Ken lørdag morgen. Vi mistænker, at han er nedstrykt, og vi har derfor ledt efter ham hele dagen og beder nu offentligheden om hjælp,« siger vagthavende ved Sydsjællands Politi Mikkel Kjærgaard.

Ken er 172 cm høj og bredskuldret. Han har sort hår, som er lidt længere end det på billedet - dog stadig kort. Derudover har han et trimmet fuldskæg og ørering i begge ører.