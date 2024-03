Københavns Vestegns Politi efterlyser nu en 30-årig mand, som det sætter i forbindelse med et drab.

Københavns Vestegns Politi efterlyser 30-årige Michal Tomasz Kapicki. Han mistænkes for drabet på en polsk mand på et hotel i Brøndby.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

- Hvis nogen ser Michal Tomasz Kapicki, så kontakt gerne nærmeste politi. Jeg vil også gerne opfordre Michal til selv at henvende sig, udtaler politikommissær Brian Hansen i pressemeddelelsen.

En 29-årig polsk statsborger blev fundet død 5. januar i år på hotellet A-Hotels i Brøndby.

I forvejen er en 22-årig mand blevet varetægtsfængslet i fire uger i sagen.

Den 22-årige nægter sig skyldig, har det tidligere været fremme.

Politiet beskriver den efterlyste som 30 år gammel, omkring 187 centimeter høj og almindelig af bygning. Den efterlyste er også polsk statsborger.

Ifølge pressemeddelelsen blev der udstedt en international arrestordre på den 30-årige 12. januar.

Det skyldes, at Københavns Vestegns Politi mistænker, at den efterlyste mand kan have forladt Danmark efter drabet.

Den 30-årige mand blev fremstillet i grundlovsforhør in absentia kort efter drabet. Her kom det frem, at anklagemyndigheden mener, at drabsofferet blev ramt af skud i brystet.

Københavns Vestegns Politi skriver i pressemeddelelsen, at man ikke kan frigive mange oplysninger, ud over at politiet i Sverige, Tyskland og Polen er blevet bedt om at efterlyse ham.

Det skyldes, at drabssagen stadig efterforskes, lyder det.

Men det har tidligere været fremme, at politiet mener, at de sigtede i sagen har en relation til offeret.

Københavns Vestegns Politi kan kontaktes døgnet rundt på telefon 4386 1448.

Ellers kan man træffe det nærmeste politi på telefon 114, lyder det i pressemeddelelsen.

/ritzau/