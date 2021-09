Onsdag var en 30-årig mand fra Struer til orienterende køreprøve.

Tidligere havde han nemlig fået frakendt kørekortet.

Det skriver Nordjyske.

Dog gik det ikke helt, som manden havde håbet på.

Den køresagkyndige kunne nemlig ikke give den 30-årige kørekortet tilbage, da han var til køreprøven i Thisted.

Og faktisk var det ikke det eneste, der gik galt for ham.

Manden fra Struer havde taget bilen til Thisted og valgte så at køre væk fra stedet til trods for, at han ikke klarede skærene.

Det bemærkede politiet, og han blev kort før klokken 12 standset ved Næstrupvej syd for Thisted.

Og som om det ikke skulle være nok, blev manden desuden sigtet for at være påvirket af euforiserende stoffer. Det oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted til Nordjyske.

Dermed sigtes den 30-årige for tre forhold.