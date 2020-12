En 30-årig mand er blevet anholdt for angiveligt at have franarret sine ofre for mindst 2,9 millioner kroner.

»Der er tale om omfattende bedrageri mod ældre og andre svage borgere, som enten er blevet snydt eller groft udnyttet,« siger politikommissær Martin Eise Eriksen, leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Sagen omhandler ifølge en pressemeddelelse fra politiet »27 forhold af omfattende bedrageri«, hvor manden telefonisk har lokket penge fra personer i hele Danmark.

»Den 30-årige er mistænkt for groft at have udnyttet de ældre borgeres tillid til deres bank, og herefter lokket yngre svage borgere til at agere 'mulddyr' for at slette sine spor ved den kriminelle handling,« siger Martin Eise Eriksen.

At agere mulddyr vil sige, at den 30-årige mand fra Greve er mistænkt for at have overtalt flere af sine ofre til at låne deres konti ud, så han kunne hæve de penge, han havde franarret dem og andre.

Han fremstilles torsdag formiddag i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.

Det var i juni i år, at politiet begyndte at få de første anmeldelser om svindelnummeret. Siden kom flere og flere til.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi benyttede den nu anholdte mand sig en gennemgående taktik, når han ringede folk op: Han udgav sig for at være fra deres pengeinstitut, og derfor lykkedes det ham at franarre flere deres NemID og koder, fordi han påstod, at der var problemer med ofrenes konti.

»Vi ser desværre en del sager, hvor bedragere udnytter svage og udsatte borgere til at begå kriminalitet. Det er sager, vi har stor fokus på, men det er også meget komplekse sager, som giver anledning til omfattende efterforskninger,« siger Martin Eise Eriksen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Det er endnu uklart, om den 30-årige mand har været alene, og om han har brugt samme svindelnummer til at franarre endnu flere personer penge. Det skal politiets efterforskning vise.