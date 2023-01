Lyt til artiklen

Tidligt søndag morgen blev tre unge kørt ned i Slagelse.

De tre kom gående på et fortov i Bredgade i Slagelse, da de blev ramt af en bil.

Af døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fremgår det, at det formentlig skyldes, at bilens kvindelige fører var påvirket af alkohol.

Hun mistede i hvert fald herredømmet over bilen og kørte op på fortovet, hvor de tre gik.

De blev alle kørt til akutmodtagelsen og behandlet for deres skader.

Det viste sig kort efter, at kvindens promille var så høj, at det bliver betegnet som vanvidskørsel.

Derfor blev hun anholdt og sigtet for spritkørsel og for at have forvoldt fare for andres liv eller førlighed. Hendes bil blev beslaglagt med henblik på konfiskation.

Hun blev fremstillet i grundlovsforhør søndag og blev derefter løsladt.