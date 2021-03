Straffen lød på to års fængsel til kvinde, der blev dømt for at have opfordret til vold. Dommen bliver anket.

En 30-årig kvinde, som fredag blev idømt to års fængsel efter en Men In Black-demonstration i København 9. januar, anker dommen til landsretten.

Det oplyser hendes advokat, Erbil Kaya, til Politiken. Han er ny på sagen, som han har overtaget efter byrettens dom.

Advokaten oplyser blandt andet til Politiken, at hans klient nægter sig skyldig i at have opfordret eller opildnet andre til vold eller optøjer.

Straffen til 30-årige Nanna Skov Høpfner blev fordoblet, i forhold til hvad en tilsvarende sag normalt ville udløse af straf.

Retten fulgte nemlig anklagemyndighedens påstand om at tage en særlig paragraf i straffeloven i brug - paragraf 81 d.

Den handler om, hvorvidt "lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark". Paragraffen trænger ifølge Erbil Kaya til at blive udfordret og vurderet af landsretten.

Han skriver til Politiken, at landsretten bør tage stilling til, om det var politikernes hensigt med loven at fordoble straffen i en sag som den pågældende, "hvor al covid-19-lovgivning ellers er gået uden om den grundlovssikrede ret til at demonstrere".

- Alligevel har retten valgt at anvende paragraf 81 d i en situation, der ikke direkte relaterer sig til en foranstaltning, der vedrører myndighedernes bekæmpelse af covid-19-pandemien, skriver advokaten blandt andet til Politiken.

Demonstrationen 9. januar var arrangeret af bevægelsen Men In Black og udviklede sig voldsomt.

Nanna Skov Høpfner blev i byretten blandt andet dømt for at have opfordret til overfald med kast af kanonslag, sten, dåser og fakler mod betjente ved demonstrationen, der udviklede sig til uroligheder på blandt andet Rådhuspladsen.

Her holdt hun en tale, hvor hun blandt andet spurgte demonstranterne, om de var "klar til at gå rundt og smadre byen på en ikkevoldelig måde". Hun gik også forrest i demonstrationen flere gange og kom med tilråb i en megafon.

16 betjente blev ramt af genstande under urolighederne.

Den 30-årige kvinde, der er mor til to, har siddet varetægtsfængslet siden 28. januar. Retten bestemte fredag, at kvinden foreløbig skal blive i arresten.

/ritzau/